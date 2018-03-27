«الجندي»: غرفة محافظة القاهرة سجلت إصابة قاضيين بوعكة صحية

قال أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ركزت جهودها للاستعداد للانتخابات الرئاسية في ثلاثة أضلاع، أولها الإعداد لغرفة عمليات على أحدث الوسائل التكنولوجية في كل محافظة، تكون مسئولة عن المراقبة بدقة لسير الانتخابات، ورفع التقارير للوزارة، وحصر الوافدين بمحافظات القاهرة، وأخيرًا تلبية مطالب اللجان بدءًا من المستشارين ووصولا للعاملين بها.



وأكد الجندي، خلال تفقده غرفة عمليات محافظة القاهرة، أن الغرفة سجلت في أول أيام التصويت إصابة اثنين من القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بوعكة صحية أثناء تأديتهما مهام عملهما.



وأوضح أن أول اتصال قام به عقب انتهاء اليوم الأول كان مع محافظي مرسى مطروح والوادي الجديد، حيث عبّر عن فرحته ودهشته بنسبة التصويت بعد نزول 100% من الناخبين لصناديق الاقتراع.



وأضاف أن الجهات المتابعة للانتخابات الرئاسية من هيئات مجتمع مدني والصحفيين الأجانب لم يرصدوا أي انتهاك أو عرقلة لسير العملية الانتخابية.



وأثنى على دور القضاء في الانتخابات الرئاسية معلقًا عليه بـ«المشرف».



وأشار الجندي إلى أن اليوم الأول جاء ليثبت أركان الدولة المصرية، ويؤكد تقدير المصريين للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية.



