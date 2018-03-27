بالصور.. رسالة الحاجة سيدة لقطر: مصر هتنجح بالعند فيكى

في اليوم الثاني للانتخابات توجهت الحاجة سيدة لإحدى لجان حدائق المعادى للإدلاء بصوتها، والقيام بواجبها الوطنى، لكن مشاركتها كانت مختلفة، وحملت لافتة عليها رسالة موجهة لأعداء مصر.



وبسؤالها عن العدو الذى تقصده قالت إنها تقصد قطر التي تحاول دفع مصر إلى الخراب، لكنها لن تنجح في هذا لأن الله يحمي هذا الشعب وقائد هذا الشعب، واستكملت قائلة: "مصر هتنجح بالعند في قطر".



وبدأت، أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة فى الداخل، التي تستمر على مدار 3 أيام متتالية تنتهى غدًا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها فى تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

