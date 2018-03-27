إقبال ملحوظ للناخبين فى محيط انفجار «رشدى» بالإسكندرية

تفقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اللجنة الانتخابية بمدرسة رشدي الثانوية الصناعية بنات، التي تقع بمحيط شارع المعسكر الروماني الذي شهد الانفجار الإرهابي قبل عدة أيام.



وحرص مواطنو الإسكندرية، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منذ الساعات الأولى، اليوم الثلاثاء، فى ثانى أيام الانتخابات، في مختلف اللجان، التي يبلغ عددها ٤٠٧ مقرات انتخابية، و٦٨١ لجنة فرعية، و١٨ لجنة عامة.



وشهدت اللجنة الانتخابية بمدرسة رشدي الثانوية الصناعية بنات، التي تقع بمحيط شارع المعسكر الروماني، الذي شهد الانفجار الإرهابي بمنطقة رشدي، إقبالًا ملحوظًا، خاصة السيدات اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهن.



وأعلنت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، عن تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإلغاء ساعة الاستراحة التي كان مقررًا لها من الساعة الثالثة إلى الرابعة فى جميع اللجان الانتخابية بالثغر، وذلك تخفيفًا على المواطنين وتلبية للشكاوى التي تلقتها الهيئة من الموظفين على مستوى أنحاء الجمهورية.



