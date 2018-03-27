فيديو.. انتظام التصويت بمدرسة السادات الابتدائية بالزاوية الحمراء

انتظمت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة السادات الابتدائية بالزاوية الحمراء.



وشهدت اللجنة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.



وبدأت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدًا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

