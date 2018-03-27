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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 03:44 م

شاهد.. هوانم الزمالك ينتخبن السيسى بـ«6 حناطير»

صوره من الانتخابات
صوره من الانتخابات
نجلاء رفاعي - نادية عبد الباري -مصطفى كرم
dostor.org/2106375

ترجل عدد من هوانم الزمالك في تظاهرة رقصن فيها على الطبل البلدى والأغانيات الشعبية، من «كارتة الحنصور»

جاء ذلك تعبيرًا عن حماسهم للانتخابات الرئاسية وحبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، مستقلين 6 حناطير، وتعامل مسؤولو التأمين أمام اللجنة مع حالة الزحام المتسببين فيها بعمل كردون يحيط هم، لاستمرار الاحتفال أثناء راحة القضاء والتي تبدأ في الثالثة وحتى الرابعة عصرًا.

يذكر أنه بدأ أمس، تصويت المصريين في انتخابات الرئاسة، التي تستمر على مدى 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

شاهد.. هوانم الزمالك ينتخبن السيسى بـ«6 حناطير»
شاهد.. هوانم الزمالك ينتخبن السيسى بـ«6 حناطير»
شاهد.. هوانم الزمالك ينتخبن السيسى بـ«6 حناطير»
شاهد.. هوانم الزمالك ينتخبن السيسى بـ«6 حناطير»
شاهد.. هوانم الزمالك ينتخبن السيسى بـ«6 حناطير»
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