العجز التجارى بقطاع الخدمات الصينى يرتفع لـ27.3 مليار دولار

قالت الهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف فى الصين، اليوم الثلاثاء، إن العجز التجارى الصينى فى قطاع الخدمات، زاد من 21.8 مليار دولار فى يناير، إلى 27.3 مليار دولار فى فبراير.



وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبى، أن العجز يرجع بشكل كبير إلى فجوة قدرها 24 مليار دولار في إنفاق السياح، وحين يسافر الصينيون إلى الخارج، فإنهم ينفقون أكثر ما ينفقه الأجانب الزائرون للصين.



وعلى مدى شهرى يناير وفبراير، بلغ العجز التجارى فى قطاع الخدمات 49.1 مليار دولار.