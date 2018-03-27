قصف مدفعى على مواقع الحوثيين فى صعدة

أفادت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بوقوع قصف مدفعي وصاروخي مكثف على مواقع ميليشيات الحوثي في مديريات رازح ومنبه وحيدان بمحافظة صعدة، ينفذه التحالف العربي.



ويأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة من إطلاق ميلشيات الحوثي - المدعومة من إيران - 7 صواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية، أسفرت عن استشهاد مواطن مصري مقيم في السعودية وإصابة آخرين.



وكان أحمد الجارالله، رئيس تحرير جريدة "السياسة" الكويتية، كشف - أمس الإثنين - عن عمليات عسكرية مرتقبة سيقوم بها التحالف العربي مستهدفًا مواقع لإيرانيين، للرد على الصواريخ الـ7 التي اعترضت المملكة العربية السعودية.



وكتب "الجارالله" في تغريدة له عبر موقع التدوينات السغيرة "تويتر": "عمليات عسكرية ستدك مواقع الحوثيين ردًا على صواريخ إيران السبعة التي تبناها الحوثيون".



وأضاف: "العمليات العسكرية سيكون العالم على علم بها ممن يتابعون الحرب اليمنية، ممن هم معها أو ضدها".



