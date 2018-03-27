بعد 71 عامًا.. رجل يتحول لأنثى

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تقرير لعجوز بريطاني يبلغ من العمر 71 عامًا يعمل سائق، قرر الخضوع لعملية تغيير الجنس والتحول لأنثى.



وذكرت الصحيفة أن العجوز سائق الحافلات السابق، متزوج من 3 نساء، وكان يعيش حياته كرجل عادي مع زوجاته في بلدة والسال البريطانية.



وتابعت الصحيفة أن السائق أطلق على نفسه أسم "سايمون"، مؤكدًا على أنه لم يعد قادرًا على الحياة بهذا الشكل وإخفاء معاناته وبدأ يرتدي ملابس الفتيات، قائلًا: "حاولت التأقلم والتعايش مع الحالة التي كنت عليها".



وأوضحت الصحيفة أن السائق طلق زوجته الثالثة منتصف العام الماضي، وقرر الخضوع لعملية تغيير الجنس في شهر يونيو المقبل.



وقال "أعيش حياتي مثل أي إمرأة خلال الفترة الحالية ومن لا يعرفني في السابق لن يعرف أبدًا أنني عشت كرجل لمدة 70 عامًا".





