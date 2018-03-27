شاهد.. سما المصري لـ«الدستور»: الكل يشارك علشان نوصل رسالة قوية للخارج

أدلت الفنانة سما المصري، منذ قليل، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنة نقابة المهن الطبية بالأزبكية.



ودعت المصري، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، جموع الشعب المصري بالمشاركة في العملية الانتخابية، معلقة «الكل يشارك علشان نوصل رسالة قوية للخارج».



وبدأ تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة أمس الإثنين، وينتهي غدا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.