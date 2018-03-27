النساء يتصدرن المشهد الانتخابي في سقارة

شهدت قرية سقارة الأثرية بمركز مدينة البدرشين في محافظة الجيزة، إقبالًا كثيفًا من التصويت في ماراثون انتخابات الرئاسة، التي انطلقت صباح أمس الإثنين.



وشهدت اللجان الأربع بمدرسة الوحدة بالقرية، إقبالًا مكثفًا من النساء والأطفال، بينما غاب رجال القرية.



وشهدت بعض اللجان إقبالًا متوسطًا من الناخبين في الساعة الأولى من بدء فتح باب التصويت، وسط تأمين من قوات الجيش والشرطة.



انطلق أمس الإثنين ماراثون الانتخابات الرئاسية بين عبدالفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى في 13 ألفًا و706 لجان أمام الناخبين البالغ عددهم 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة نحو 18 ألف قاض، يعاونهم 110 آلاف موظف في 10 آلاف و989 مركزًا انتخابيًا.