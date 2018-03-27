بالصور.. فتحية: «نزلت بالعكازين علشان بلدي ونفسي السيسي يمسكنا على طول»

"مستنتش حد يجي يخدنى علشان انزل انتخب، نزلت بالعكازين علشان بلدى محتجالى ومحتاجة صوتى".. بهذه الكلمات بدأت فتحية السيد البالغة من العمر ٤٥ عاما، حديثها من أمام إحدى لجان الانتخابات بالسيدة زينب.



وأضافت فى حديثها للدستور "أنا طول اليوم هفضل قاعدة قدام اللجنة لأني فرحانة بالانتخابات ومبسوطة بمصر، ونفسي السيسي يمسكنا على طول بحس بالأمان لما بسمع كلامه".



يذكر أن اليوم هو ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي يواجه فيها رئيس حزب الغد موسي مصطفي موسي، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتستمر العملية الانتخابية ليوم الأربعاء الموافق 29 من الشهر الجاري.



وبدأ اليوم الثاني من تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.