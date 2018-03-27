بالصور.. ملابس رياضية للنجوم بالماراثون الرئاسى

حرص عددٌ من نجوم الفن على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية فى المارثون الانتخابي للرئاسة، الذى بدأ منذ صباح أمس الأحد، وسيستمر للتاسعة من مساء غدٍ الأربعاء.



وارتدى بعض النجوم ملابس رياضية، منهم الفنان عادل إمام، والفنانة منة فضالي، والفنانة الاستعراضية سما المصري.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.