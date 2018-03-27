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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:48 م

نائب رئيس جامعة الفيوم يُدلى بصوته فى الانتخابات

نائب رئيس جامعة الفيوم
نائب رئيس جامعة الفيوم
الفيوم - مصطفي عبدالله
dostor.org/2105838

توجه الدكتور محمد عبدالوهاب، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيدة جاسمين الشريف، وأدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية.

ووجه نائب رئيس الجامعة، رسالة للطلاب ومواطنى محافظة الفيوم، بضرورة النزول بكثافة والمشاركة الفعالة فى الاستحقاق الانتخابي، للمساهمة في رسم مستقبل الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

يذكر أنه بدأ أمس، تصويت المصريين فى انتخابات الرئاسة، التي تستمر على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالى، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت اللجان أبوابها فى تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

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