بالصور.. محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات

ترأس عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بمحافظة قنا، بحضور ممثلين عن القوات المسلحة، وكافة الأجهزة الأمنية والمديريات الخدمية.



وأكد محافظ قنا، انتظام العملية الانتخابية في كافة اللجان بمركز المحافظة.



وأشار، إلي أن الأوضاع الأمنية مستقرة وآمنة بشكل كامل حيث تم توفير مناخ آمن للمواطنين وكراسي متحركة لكبار السن لمساعدتهم في الإدلاء بأصواتهم.



لافتًا إلى، أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية، والغرفة الرئيسية بمقر رئاسة مجلس الوزراء.



وبدأت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل، التي تستمر على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدًا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كلًا من: الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

