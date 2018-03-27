القلب مصرى.. سيدة صينية تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

بالصور.. رقص بالأعلام على أنغام «بشرة خير» بالوراق

احتشد عدد من نساء دائرة الوراق أمام مدرسة «مصطفى كامل» الابتدائية ومدرسة «الوراق» للإعدادية بنين، بعد الإدلاء بأصواتهن للاحتفال، بعدما انتظرن منذ صباح اليوم قدوم «دي جي» الذي جاء بعد 3 ساعات من بدء ...