الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:47 م
القلب مصرى.. سيدة صينية تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية
تصوير نادر نبيل
dostor.org/2105833
ترأس عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بمحافظة قنا، بحضور ممثلين عن القوات المسلحة، وكافة الأجهزة الأمنية والمديريات الخدمية. وأكد محافظ قنا، انتظام العملية ...
احتشد عدد من نساء دائرة الوراق أمام مدرسة «مصطفى كامل» الابتدائية ومدرسة «الوراق» للإعدادية بنين، بعد الإدلاء بأصواتهن للاحتفال، بعدما انتظرن منذ صباح اليوم قدوم «دي جي» الذي جاء بعد 3 ساعات من بدء ...