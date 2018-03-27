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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:46 م

«عمليات الوزراء»: اليوم الأول للانتخابات يثبت وعي الشعب المصري

«عمليات الوزراء»:
أ ش أ
dostor.org/2105830

قال العميد علي هريدي رئيس غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء إن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية شهد كثافة عالية ما يثبت أن الشعب المصري شعب واعٍ، مشيرا إلى أن أكثر المحافظات كثافة كانت القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية ودير العبد والعريش بشمال سيناء، مشيرا إلى أن تصويت المواطن حق لا بد أن يمارسه ليكون مشترك وصانع قرار للدولة.

وأوضح هريدى في تصريحات صحفية أن جميع اللجان بالمحافظات شهدت انتظام عملية الاقتراع اليوم، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال والمحافظات الأكثر كثافة تظهر بفترة المساء حيث إن بعض المحافظات تشهد كثافة في فترة الصباح في حين بعض المحافظات أقل كثافة لنظرا لتواجد المواطنين في أعمالهم كما يوجد ارتفاع في درجات الحرارة في محافظات الصعيد متوقعا تزايد الأعداد في فترة المساء.

وأشار إلى استعداد الدولة للانتخابات في كل المناحي حيث يوجد تأميم كامل بجميع لجان الجمهورية، لافتا إلى أن محافظة شمال سيناء من ضمن المحافظات الأعلى تصويتا أمس ما يثبت أن الأمن متواجد على أعلى مستوى.

وأكد تواجد عناصر تابعه للغرفة بالشارع المصري لرصد الكثافات في الأماكن ومعرفة وجود أية معوقات وإبلاغها للغرفة.

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