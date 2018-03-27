«الصباغ» يُهنئ رئيس «البحث العلمى» لتجديد الثقة للمرة الثانية

هنأ الدكتور أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول المصري، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لتجديد الثقة للمرة الثانية على التوالي بمنصب رئيس الأكاديمية.



وأعرب «الصباغ» عن سعادته لكونها المرة الأولى في تاريخ البحث العلمي أن يجدد لرئيس الأكاديمية المدة الرئاسية لفترتين.



كما شكر «الصباغ»، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لثقته المستمرة في قيادات البحث العلمي الذين لهم دعم علمي وفني وتطبيقي على ارض واقع البحث العلمي بين البحث والتطبيق.



وأشاد بدعم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبحوث العلمية والتطبيقية من خلال تقديم جميع أنواع الدعم المالي والتقني والفني، وذلك من خلال التعاون والدعم المستمر لمعهد بحوث البترول إذ أقيمت مشروعات ضخمة ذات تعاون مشترك مثل مشروع الاستخلاص المحسن للنفط بالطرق غير التقليدية التي بلغت ميزانيته أكثر من 20 مليون جنيه والعديد من المشروعات الأخرى ويأتي مؤخرا مشروع التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا لتعظيم القيمة المضافة من إعادة تدوير مخلفات البلاستيك وتبلغ ميزانيته ما يقرب من 17 مليون جنيه.