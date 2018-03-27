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الثقافة
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:43 م

بالصور.. افتتاح معرض الكتاب بجامعة حلوان

بالصور.. افتتاح معرض
نضال ممدوح
dostor.org/2105819

افتتح الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، صباح اليوم معرض الكتاب بجامعة حلوان، بكلية الخدمة الاجتماعية بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس هيئة الكتاب، ونائب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات.

وتم الاتفاق على إنشاء منفذ بيع دائم بالجامعة يضم إصدارات هيئة الكتاب، كما وافق رئيس الجامعة على مد المعرض حتى 12 أبريل المقبل.

يضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب في النشر العام ومختلف السلاسل ومنها الأعمال الكاملة لسيد حجاب، وإصدارات سلسلة الجوائز، وموسوعة ثروت عكاشة «فنون عصر النهضة»، وغيرها بالإضافة إلى كتب الأطفال وكتب مكتبة الأسرة.

ويأتي المعرض في إطار خطة الهيئة لإقامة معارض الكتاب بالجامعات المختلفة، لإتاحة الفرصة للطلبة للحصول على الكتب بأسعار مناسبة.

بالصور.. افتتاح معرض الكتاب بجامعة حلوان
بالصور.. افتتاح معرض الكتاب بجامعة حلوان
بالصور.. افتتاح معرض الكتاب بجامعة حلوان
بالصور.. افتتاح معرض الكتاب بجامعة حلوان
بالصور.. افتتاح معرض الكتاب بجامعة حلوان
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