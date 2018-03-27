بالصور.. رقص بالأعلام على أنغام «بشرة خير» بالوراق

احتشد عدد من نساء دائرة الوراق أمام مدرسة «مصطفى كامل» الابتدائية ومدرسة «الوراق» للإعدادية بنين، بعد الإدلاء بأصواتهن للاحتفال، بعدما انتظرن منذ صباح اليوم قدوم «دي جي» الذي جاء بعد 3 ساعات من بدء التصويت.



وسادت حالة من الحماس على أنغام أغنية «بشرة خير»، كما شارك بعض رجال الوراق بالرقص بالعكاز وسط تشجيع المواطنين.



وانطلقت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.