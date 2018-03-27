الأرصاد: غدًا طقس غير مستقر ورياح مثيرة للأتربة.. والقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس غير مستقر، إذ تنشط الرياح الجنوبية الشرقية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية.



وأضاف الخبراء أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، والطقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارًا مائل للبرودة ليلا.



وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار ونصف إلى خمسة أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة إلى البحر الأحمر فهو مضطرب جدًا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 21 35

وسط الدلتا 20 35

الإسكندرية 14 27

بلطيم 15 28

مطروح 13 24

السلوم 12 23

سيوة 17 25

بورسعيد 19 24

دمياط 19 24

العريش 15 30

رفح 16 30

الإسماعيلية 20 36

السويس 22 34

رأس سدر 22 32

نخل 20 34

نويبع 26 33

طابا 24 32

كاترين 15 30

الطور 20 33

شرم الشيخ 23 31

الغردقة 22 33

مرسى علم 20 32

الفيوم 21 36

بنى سويف 21 36

المنيا 22 37

أسيوط 20 38

سوهاج 21 38

قنا 22 39

الأقصر 23 39

أسوان 24 40

أبوسمبل 25 40

الوادى الجديد 24 40

شلاتين 20 30

ابو رماد 21 29

راس حدربة 22 28

حلايب 22 28