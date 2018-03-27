طوابير من الناخبين أمام اللجان بالفيوم

شهدت لجان مركز الفيوم، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وتصدرت السيدات المشهد في أغلب اللجان، وسط أجواء احتفالية بالطبل والمزمار البلدي، كما استمرت الطوابير الطويلة للناخبين بلجنة مدرسة دمو.



يذكر أنه بدأ أمس، تصويت المصريين في انتخابات الرئاسة، التي تستمر على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

