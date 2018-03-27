تخصيص أتوبيسات لنقل العمال إلى مقار اللجان بجنوب سيناء

أكد محمد سمارة، رئيس الاتحاد المحلي لعمال محافظة جنوب سيناء، من أمام اللجنة الانتخابية بمدينة أبوزنيمة، أن الإقبال في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية يزيد على اليوم الأول، حيث احتشد العمال والمواطنون أمام اللجان النقابية مبكرًا.



وأضاف أنه نظرًا لبعد المسافات بين إقامتهم ومقار اللجان، فقد قام الاتحاد المحلي بتخصيص أتوبيسات لنقل الناخبين سواء من المواطنين أو العمال من أماكن عملهم إلى مقار هذه اللجان، وذلك من خلال جدول زمني لنقل عمال شركة سيناء للمنجنيز، والعاملين بالمنشآت السياحية إلى الصناديق، حتى لا تتأثر العملية الإنتاجية.



كما شكل الاتحاد المحلي لجنة لمتابعة هذا الغرض تضم 8 متفرغين من عملهم طوال الأيام الثلاثة لأداء هذا الواجب.



ويستمر اليوم تصويت المصريين داخل مصر، في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدًا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

