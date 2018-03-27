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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:40 م

«عبدالجواد» يتفقد لجان الانتخابات بالغربية

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الغربية -شريف عبد الغنى
dostor.org/2105812

تفقد المهندس على عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، لجان الانتخابات بعدد من قرى مركز طنطا لحث الفلاحين على المشاركة في الانتخابات.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أنه تفقد عددًا من اللجان بقرى ميت السودان ومحلة منوف وتلبنت وشقرف لمتابعة الانتخابات، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية إذا ظهرت.

ويستمر اليوم تصويت المصريين داخل مصر، في انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدًا الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من: الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

«عبدالجواد» يتفقد لجان الانتخابات بالغربية
«عبدالجواد» يتفقد لجان الانتخابات بالغربية
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