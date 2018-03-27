منى مكرم عبيد: شاركت فى كل الانتخابات والتصويت ضرورى لمصر

أدلت السفيرة منى مكرم عبيد، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس النواب السابق، بصوتها في الانتخابات الرئاسية داخل لجان التربية الرياضية بالزمالك.



وقالت «عبيد» إنها شاركت في كل الانتخابات، مؤكدة أن التصويت ضروري لمصر.



وبدأ تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة أمس الإثنين، وينتهي غدًا الأربعاء.



يتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.