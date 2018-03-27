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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:39 م

بالصور.. مسيرة لأطفال كفر البطيخ بدمياط بالأعلام

بالصور.. مسيرة لأطفال
زينب الزغبي
dostor.org/2105810

نظم عدد من أطفال مركز كفر البطيخ التابع لمحافظة دمياط، اليوم، مسيرة بالأعلام على أنغام الأغانى الوطنية وطافوا عددًا من اللجان، لحث المواطنين على التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وردد الأطفال أغنية "قالو إيه"، حاملين الأعلام المصرية، ووزع عدد من أهالى كفر البطيخ الحلوى على الأطفال لتشجعيهم على استكمال مسيرتهم.

وانضمت للمسيرة أعداد كبيرة من الأهالى، وتحولت المسيرة إلى مسيرة شعبية لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات.

بالصور.. مسيرة لأطفال كفر البطيخ بدمياط بالأعلام
بالصور.. مسيرة لأطفال كفر البطيخ بدمياط بالأعلام
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