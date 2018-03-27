محافظ القاهرة: الجهود المبذولة من المسئولين والقائمين جيدة

قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن الجهود المبذولة من مسئولي المحافظة والقائمين على غرفة العمليات جيدة ومميزة.



وأكد عبدالحميد في تصريحات لـ«الدستور» أن نسبة المشاركة ستشهد زيادة، خلال اليوم الثاني والثالث، مضيفًا أن محافظة القاهرة تمت تغطيتها بالكامل من مراقبة ميدانية وترفيه بنزول الفرق الموسيقية والشعبية لكافة المناطق.



وناشد عبدالحميد مواطني العاصمة للإقبال على اللجان الإنتخابية، مؤكدًا أن الوصول لأعلى نسبة للمشاركة، هو ما يعني محافظة القاهرة في المقام الأول.



وبدأت، أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل، التي تستمر على مدار 3 أيام متتالية، لتنتهي غدًا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

