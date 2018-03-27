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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:38 م

ناخبة تقطع مسافة 800 كم للإدلاء بصوتها فى مرسى علم

صوره من الحدث
صوره من الحدث
البحر الاحمر_على عواد
dostor.org/2105806

قطعت ريهام عبدالله، إحدى الموظفات بقطاع السياحة بمدينة مرسى علم، اليوم إجازتها بمدينة القاهرة، وتوجهت لمحافظة مطروح قاطعة مسافة 800 كم كي تدلي بصوتها لأن مقرها الانتخابي بمرسي علم.

وقالت ريهام، إنها ستعود لاستكمال إجازتها بالقاهرة إصرارًا منها علي إبداء رأيها.

وبدأت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل، التي تستمر على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدًا الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ناخبة تقطع مسافة 800 كم للإدلاء بصوتها فى مرسى علم
ناخبة تقطع مسافة 800 كم للإدلاء بصوتها فى مرسى علم
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