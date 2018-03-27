%12.3 نسبة الإقبال فى اليوم الأول للانتخابات بالمنوفية

أصدرت غرفة عمليات محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، تقريرها عن نسبة إقبال الناخبين على اللجان بالمحافظة فى اليوم الأول، موضحة أن إجمالى من قاموا بالإدلاء بأصواتهم بمراكز المنوفية العشر 311 ألفًا و324 صوتًا بنسبة 12.3%.



وبدأت، أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل، التي تستمر على مدار 3 أيام متتالية، لتنتهي غدًا الأربعاء، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.