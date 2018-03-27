بعثة الاتحاد الإفريقى: لم نرصد أى سلبيات فى الانتخابات

أكد أعضاء بعثة مراقبي الاتحاد الإفريقي عدم رصدهم أي سلبيات حتى الآن في العملية الانتخابية، مشيرين في تصريح لـ«الدستور» إلى أن الإقبال على التصويت فاق توقعاتهم، خاصة أنهم توقعوا ضعفًا في الإقبال، عقب العملية الإرهابية، التي استهدفت مدير أمن الإسكندرية، السبت الماضي.



كان أعضاء بعثة مراقبي الاتحاد الإفريقي، منذ قليل، تفقدوا لجان الانتخابات الرئاسية، وذلك داخل مدرسة محمود صدقي شرق الإسكندرية، كما التقى أعضاء البعثة، ترافقهم النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، بعدد من الناخبين داخل اللجنة.



كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن إرسال بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، تضم أربعين عضوًا لمراقبة وتقييم إجراء الانتخابات في مصر، بما يتماشى مع مبادئ الاتحاد الإفريقي لإجراء انتخابات ديمقراطية في إفريقيا.