لجنة انتخابية تنتقل لسيدة مسنة بالزيتون لتتمكن من التصويت

انتقلت لجنة انتخابية لسيدة لتتمكن من الإدلاء بصوتها في مقر مدرسة مسرة الإعدادية بالزيتون.



ولاحظت قوات التأمين بالمقر أن السيدة مريضة وغير قادرة على الصعود للطابق الثاني حيث لجنتها الانتخابية، فطلبت من مسئولي لجنتها النزول لها حتى تتمكن من الإدلاء بصوتها.



وانطلقت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.