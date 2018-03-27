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سياسي
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 12:35 م

لجنة انتخابية تنتقل لسيدة مسنة بالزيتون لتتمكن من التصويت

صوره من الحدث
صوره من الحدث
حسن الهتهوتي
dostor.org/2105799

انتقلت لجنة انتخابية لسيدة لتتمكن من الإدلاء بصوتها في مقر مدرسة مسرة الإعدادية بالزيتون.

ولاحظت قوات التأمين بالمقر أن السيدة مريضة وغير قادرة على الصعود للطابق الثاني حيث لجنتها الانتخابية، فطلبت من مسئولي لجنتها النزول لها حتى تتمكن من الإدلاء بصوتها.

وانطلقت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

لجنة انتخابية تنتقل لسيدة مسنة بالزيتون لتتمكن من التصويت
لجنة انتخابية تنتقل لسيدة مسنة بالزيتون لتتمكن من التصويت
لجنة انتخابية تنتقل لسيدة مسنة بالزيتون لتتمكن من التصويت
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