عادل إمام يعود لـ«عوالم خفية» بعد تأدية واجبه الانتخابي

يستأنف الفنان عادل إمام تصوير أحداث دوره فى مسلسل «عوالم خفية» داخل الديكور الأساسي للعمل باستديو النحاس، بعد أن حصل على إجازة أمس لتأدية واجبه الانتخابي فى الانتخابات الرئاسية.



تدور أحداث مسلسل «عوالم خفية» حول صحفى وروائى كبير يحاول الكشف عن مستندات قضية كبيرة شغلت الرأى العام فى السنوات الماضية، وهو من إخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، بشرى، أحمد وفيق، مى سليم، هبة مجدى، محمد حجازى، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن الأحداث.