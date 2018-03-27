القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:21 ص

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة
01:07 ص

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية
10:08 م

عجوز في الـ«92» بالمنوفية بعد تصويته: «أفدي مصر والسيسي بدمي»
09:53 م

بالصور.. حفل زفاف ينتهي داخل لجنة انتخابية في سوهاج
05:47 م

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»
06:45 ص

اليوم.. 3 ملايين و711 ألف ناخب يدلون بأصواتهم بالانتخابات في البحيرة
05:00 ص

بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين
04:24 ص

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية
01:37 ص

ننشر لجان الوزراء في انتخابات الرئاسة اليوم
07:55 م

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض
07:24 م

المصريّون يحتشدون أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس غدا
07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26
فن
الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:35 ص

عادل إمام يعود لـ«عوالم خفية» بعد تأدية واجبه الانتخابي

عادل إمام
عادل إمام
عربي السيد
dostor.org/2105281

يستأنف الفنان عادل إمام تصوير أحداث دوره فى مسلسل «عوالم خفية» داخل الديكور الأساسي للعمل باستديو النحاس، بعد أن حصل على إجازة أمس لتأدية واجبه الانتخابي فى الانتخابات الرئاسية.

تدور أحداث مسلسل «عوالم خفية» حول صحفى وروائى كبير يحاول الكشف عن مستندات قضية كبيرة شغلت الرأى العام فى السنوات الماضية، وهو من إخراج وإنتاج رامى إمام، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، بشرى، أحمد وفيق، مى سليم، هبة مجدى، محمد حجازى، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن الأحداث.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أبرزهم «تحيا مصر وشارك».. 8 أغاني وطنية بمناسبة الانتخابات الرئاسية

منذ أقل من شهر

«Get Out» يحصد جائزة أوسكار أفضل نص أصلى

منذ أقل من شهر

ثنائيات هوليوود يخطفن الأنظار على «الريد كاربت» بحفل الأوسكار

منذ أقل من شهر

فيديو.. «هنيدى» يتحدى محمد رمضان على طريقته الخاصة

منذ أقل من شهرين

تفاصيل الحلقات الأولى من مسلسل «نسر الصعيد» لمحمد رمضان

منذ أقل من شهرين

استعدادات مكثفة لإطلاق القناة الأولى بتقنية HD غدًا

الآن

مندوب موسكو بالأمم المتحدة يتهم واشنطن بتجاوز حقوقها

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

سبب اختفاء محمد رمضان عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أمريكى يقاضى قطر ويتهمها بسرقة بريده الإلكترونى

الأكثر قراءة

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

سبب اختفاء محمد رمضان عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

عاجل.. مقاتلات قطرية تعترض طائرات إماراتية في المجال الجوي للبحرين

ألبومات الصور

فتح لجان انتخابات جنوب سيناء فى موعدها (صور)

توافد الناخبين على لجان الزاوية الحمراء قبل فتح اللجان

الناخبون يصطفون أمام اللجان في دار السلام قبل فتح باب التصويت (صور)

انطلاق فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الدولي العاشر ٢٠١٨

نجم الساعة

بالصور..الرئيس عبدالفتاح السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

يحيى الفخراني لن يصوت في «الرئاسة».. وزوجته: «حرام الأصوات دي تروح»

سبب اختفاء محمد رمضان عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

عاجل.. مقاتلات قطرية تعترض طائرات إماراتية في المجال الجوي للبحرين

كشكول

بالصور.. ندوة "تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠" باقتصاد القاهرة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعرض أحدث أبحاثها في المؤتمر القومي للبحث العلمي

"الفكر الأشعري" يُناقش القضايا الكلامية لـ" الماتريدية".. الأربعاء

التعليم تنفي حقيقة الصورة المتداولة لحلق شعر إحدى الطالبات بالفيوم

الزناتي لمحافظ دمياط:"المعلمين ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية"

الأمصار

مقتل جنديين تركيين في إنفجار شمالي سوريا

تراجع الثقة بالأقتصاد التركي بسبب التدخلات الخارجية

مديرة صندوق النقد الدولي: من المستعبد حرب عملات أمريكية صينية

إيران ترد على بريطانيا بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن اليمن

الإحتلال الأسرائيلي يعتقل خمسة مواطنين من القدس بينهم مسن

ads
منوعات

«تشارلز».. حكاية أول روبوت عاطفى

بعد كتابة «لص» على جبهته.. مراهق يعود لسرقة زجاجات مزيل العرق (صور)

تشارلز.. إنسان آلى بريطانى ينافس البشر فى المشاعر

ولاد الكار

أيمن عبدالمجيد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك