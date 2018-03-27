«عمليات الوزراء» تتابع عملها في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

بدأت، منذ قليل، غرفة العمليات المركزية للحكومة فى ثاني أيام الانتخابات، متابعة فعاليات الانتخابات الرئاسية، بإجراء فيديو كونفرانس مع المحافظين ومتابعة دورية على مدار اليوم.



كما تتلقى الغرفة ايه شكاوى وتقوم على حلها.



وبدأ تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة أمس الاثنين، وينتهي غدا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.