فتح باب اللجان في قصر النيل وإقبال متوسط فى بداية التصويت

فتحت اللجان الانتخابية بقصر النيل ومنطقة وسط البلد أبوابها في تمام التاسعة صباحا لاستئناف عملها في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.



وتشهد اللجان إقبالًا متوسطًا مع الساعة الأولي لليوم الثاني.



وبدأت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدًا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.