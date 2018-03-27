مسنات يذهبن للجان قبل الموعد بساعتين: «مش خسارة في السيسي»

رغم علمهم أن موعد فتح اللجان في التاسعة صباحا، إلا أنهم فضلوا الذهاب باكرا قبل موعد التصويت بساعتين.



وجلسوا بحماس شديد أمام المدرسة يتحدثون عن المستقبل رغم أن أعمارهم تخطت الـ 70 عاما، وكانت مشروعات السيسي محور حديثهم، يعرفوها جيدا خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.



في السابعة صباحا توجهت سيدة حسين 75 عاما تقطن في القومية الى مقر لجنتها الانتخابية بالوراق تتكئ على عكازها قائلة: "مش خسارة في السيسي نقعد عشانه ساعتين ده مش بينام ولا بيرتاح أبدا وكله عشان يخلينا كويسين".



الشمس تكسو المكان والطقس مائل للحرارة لكنها لما تبالي وتقف في موضعها التي لم تغادره منذ ساعتين: "لو بزحف زي العيال الصغيرة أجي، ربنا يخليه ويسعده ويبارك في عياله إنسان أخلاق".



كانت تشاركها الجلوس صبرين عبد المنعم التي صممت على المجئ باكرا كي تعيش الأجواء منذ بدايتها: "ساكنة في جزيرة محمد ومستنية يوم الانتخابات بفارغ الصبر، وكنت بدعي ربنا يطول في عمري عشان أعيش اليوم ده".