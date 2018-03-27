بالصور.. إقبال متوسط فى بداية التصويت بلجان المعادى

بدأ توافد عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية باللجان الانتخابية بدائرة المعادي، إلا أن الإقبال بدا متوسطا في بداية عملية الاقتراع.



وبدأت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدًا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

