لليوم الثانى.. حملة السيسى تتابع سير الانتخابات بجميع المحافظات

لليوم الثاني علي التوالي تواصل غرفه العمليات المركزية للحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى متابعة سير الانتخابات الرئاسية 2018.



ويترأس الغرفة السفير محمود كارم، المنسق العام للحملة، حيث تتواصل الغرفة التي تم تشكيلها مع كافة المندوبين داخل اللجان الفرعية والعامة بـ27 محافظة لمتابعه سير الانتخابات ورصد أي تجاوزات أو عوائق إن وجدت والعمل على حلها.



وبدأت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدًا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.