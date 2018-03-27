منى عبود تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

حرصت سيدة الأعمال مني عبود، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير، على النزول للمشاركة في الانتخابات المصرية 2018، بمشاركة الناخبين فرحتهم بالعملية الانتخابية.



ونشرت "عبود" ذلك من خلال شبكات التواصل الإجتماعي وتأييدها لحملة "كلنا معاك من أجل مصر"، الحملة الرسمية للمطالبة بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، ويأتي ذلك بعد توقيعها استمارة حملة "علشان تبنيها"، كما أعربت عن مدى تفاؤلها لمجال الاستثمار العقاري في مصر في الفترة المقبلة حيث بدا التحسن ملحوظا فى الاقتصاد المصري بشكل عام، وترتب عليه تحسن المناخ الاستثماري بوجه خاص، ولذلك تقول "عبود" عن سبب مساندتها ودعمها للرئيس هو استكمال الطريق للنهوض بالبلاد.



وبدأ التصويت فى الانتخابات الرئاسية أمس الاثنين، ويتمر اليوم وغدا، ويصل عدد من لهم حق التصويت 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا 706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.