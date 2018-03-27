فتح اللجان فى شبرا.. والناخبات ينتظرن التصويت على أنغام «بشرة خير»

فتحت اللجان الانتخابية بشبرا أبوابها في تمام التاسعة صباحا لاستئناف عملها في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.



وتوافد قبل بدء عمل اللجان العشرات من السيدات على لجنة مدرسة التوفيقية وانتظرن بدء عملية التصويت في الأماكن التى أعدتها القوات المسلحة والشرطة لذلك مستمعين لأنغام أغنية «بشرة خير» التى انطلقت عبر مكبرات الصوت.



وبدأت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل، التي تستمر على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدًا الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.