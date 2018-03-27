فتح لجان التجمع الخامس فى اليوم الثانى للانتخابات

فتحت لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية في التاسعة صباحا، بعد أن استعدت لاستقبال المواطنين المشاركين في العملية الانتخابية.



وبدأت أمس انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية تنتهي غدًا الأربعاء، ومن المقرر فتح اللجان في تمام التاسعة صباحًا.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.