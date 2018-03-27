لجان سوهاج تفتح أبوابها لليوم الثانى فى الانتخابات الرئاسية

وسط إجراءات أمنية مشددة، فتحت اللجان الانتخابية في سوهاج، في تمام التاسعة صباحا أبوابها أمام الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.



وقال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة، وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وتجهيز غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي شكاوي المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة.



وأكد عبدالمنعم، تشديد الإجراءات الأمنية والتواجد الأمني بجميع المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة وأماكن تردد المواطنين، وتكثيف الدوريات علي الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، مشددا علي ضرورة تواجد قيادات المصالح الحكومية من مديريات وهيئات وشركات ومؤسسات والمرور المستمر وعمل نوبتجيات على مدار الـ24 ساعة‪.