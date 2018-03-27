فيديو وصور.. توافد الناخبين من السابعة صباحًا على لجان الجمالية

فتحت لجان دائرة الجمالية أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، في اليوم الثاني من أيام الانتخابات الرئاسية 2018.



فيما بدأ توافد المواطنين في السابعة صباحا أي قبل التصويت بساعتين، أمام مدرسة رمسيس الرسمية لغات، حيث تواجد العشرات في المكان المخصص لانتظار الناخبين، بينهم 2 من الأزهر الشريف بزيهما الرسمي.



مصطفى عبدالعدل محمد، مواطن، قرر اصطحاب أبنائه «محمد» 9 سنوات، و«ملك» 7 سنوات، إلى مقر اللجنة للمشاركة في الحدث، موضحا أنهم طالبوه بالمجيء معه لما شاهدوه من مظاهر احتفالية طوال يوم أمس.



يذكر أن اليوم هو ثاني أيام التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2018 التي يتنافس فيها الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.