طوابير أمام لجان الوراق فى انتظار فتح باب التصويت بانتخابات الرئاسة

اصطف عدد من أهالي دائرة الوراق أمام مدرسة النيل الابتدائية منتظرين فتح باب التصويت، بينما جلست مجموعة أخرى من المواطنين في انتظار اللجان الشعبية ليستعلموا عن أرقام اللجان والكشوفات التي من المقرر تواجدهم بها.



وبدأ تصويت المصريين داخل مصر في انتخابات الرئاسة أمس الإثنين، وينتهي الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.



وفتحت مقرات اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

