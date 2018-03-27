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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 09:04 ص

فتح اللجان الانتخابية بالبحيرة فى ثانى أيام الاقتراع

صورة من الانتخابات
صورة من الانتخابات
البحيرة ـ أيمن بدر :
dostor.org/2105233

فتحت قبل قليل، اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين باللجان الفرعية الانتخابية بمحافظة البحيرة، في موعدها المحدد التاسعة صباحًا لبدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني.

ويدلي 3 ملايين و711 ألفا و694 ناخبًا وناخبة بمحافظة البحيرة، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس عليها المرشحان عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، أمام 885 لجنة موزعة على 716 مركزًا انتخابيًا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

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