لجان الدقهلية تفتح أبوابها أمام الناخبين لبدء عملية التصويت

فتحت اللجان العامة والفرعية بنطاق محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أبوابها فى التاسعة صباحا أمام الناخبين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الجيش والشرطة المكلفان بتأمين العملية الانتخابية.



وقال المستشار ربيع قاسم، رئيس اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية بالدقهلية، إن كافة اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم دون وجود أي مشكلات أو تأخر، مضيفًا أن القضاة حضروا الى أماكنهم واستلموا الصناديق من القوات المكلفة بالتامين بموجب محضر تسليم رسمي وبدأت اللجان عملها بشكل طبيعي.

