القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 04:56 ص

عرض فيلم تسجيلى عن «شاجال» بمركز الجزيرة للفنون

شاجال
شاجال
نضال ممدوح
dostor.org/2105192

ينظم مركز الجزيرة للفنون٬ عرض الفيلم تسجيلي عن الفنان شاجال chagall، بمناسبة ذكرى وفاته،
تقديم الفنان الدكتور أبو بكر النواوى، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ بقاعة المحاضرات والسينما.

يشار إلي أن شاجال وفي نقد ظهر مؤخرًا لأحد الكتب التي تناولت سيرته الذاتية، كتبت المؤلفة سيرينا دافيز: في الوقت الذي توفي فيه شاجال في فرنسا عام 1985 - وقد كان آخر أساتذة مذهب الحداثة الأوروبي حيث عاش بعد وفاة الفنان جوان ميرو عامين - كان قد مر بالآمال العريضة وخيبات الأمل الساحقة من الثورة الروسية كما شهد نهاية الحكم الإنجليزي في أيرلندا وإبادة معظم يهود أوروبا.

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