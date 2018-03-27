أمريكى يقاضى قطر ويتهمها بسرقة بريده الإلكترونى

رفع رجل الأعمال الأمريكي إليوت برويدي، وهو جامع تبرعات بارز للجمهوريين ومؤيد لترامب، دعوى قضائية ضد قطر، متهما إياها بسرقة وتسريب رسائل بريد إلكتروني؛ انتقاما منه لمحاولاته التأثير على إدارة الرئيس دونالد ترامب لصالح خصوم إقليميين لقطر.



وبحسب ما ذكرت "رويترز" فقداتهم برويدي، في الدعوى التي أقامها، أمس، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في لوس أنجلوس، قطر ووكلاء لها باختراق حسابات البريد الإلكتروني التي تخصه هو وزوجته وتقديم الوثائق المسروقة، عبر أعضاء جماعات ضغط في الولايات المتحدة، إلى وسائل الإعلام بهدف نشر تقارير تنال منه.



