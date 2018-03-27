ضبط 1877 مخالفة مرورية متنوعة فى الجيزة

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة بإشراف اللواء طارق حجاج مدير الإدارة، شن حملاتها على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذا لتعليمات اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.



وأسفرت جهود الحملة التي شارك فيها ضباط مرور ومباحث الجيزة، واستهدفت المحاور والطرق الرئيسية بدوائر الأقسام، ومواقف الأقاليم والمواقف العشوائية والطرق الصحراوية والزراعية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن تحرير العديد من المخالفات، بينها 2456 نموذج 125 مرور، 2130 انتظارا خاطئا، 27 مخالفة سير دون رخص قيادة أو تسيير، 120 تجاوز سرعة "رادار"، 24 سحب دراجات بخارية، 1877 مخالفة متنوعة.

