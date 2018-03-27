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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 03:21 ص

«أزمة الجاسوس الروسى».. ماذا سيكون رد موسكو على لندن وحلفائها؟

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
عبير سليم
dostor.org/2105183

انضمت أستراليا، اليوم الثلاثاء، إلى حلفاء بريطانيا في أوروبا وعدد من الدول، في التحرك ضد الكرملين، وقررت طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، ردًا على قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق بغاز أعصاب على الأراضي البريطانية، فيما توعدت موسكو بالرد.

ويأتي ذلك في وقت شكرت فيه لندن الدول المتضامنة معها، مشيرة إلى أنهم يدركون المخاطر، التي يتكبدوها من «الانتقام من قبل الكرملين»، بحسب ما صرح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس الإثنين.

وتنفي موسكو أي تورط لها في الاعتداء ضد الجاسوس الروسي سكريبال، الذي سمم مع ابنته لوليا في مدينة سالزبوري البريطانية، بغاز أعصاب تقول لندن لا تمتلكه دولة سوى روسيا بعد أن طورته، وتتهم بريطانيا بشن حملة ممنهجة ضدها، مؤكدة أن الجانب البريطاني لم يقدم لها أي دليل ملموس علي اتهامها الذي أعلن رسميا في الرابع عشر من مارس الجاري.

وبإعلان أستراليا تصبح 24 دولة، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، و16 دولة من الاتحاد الأوروبي، أمس واليوم، قرروا طرد أكثر من 114 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها على خلفية هذه القضية.

وكان لواشنطن نصيب الأسد في طرد الدبلوماسيين الروس؛ حيث أمرت أمس بطرد 60 روسيا، وصفتهم بـ«الجواسيس»، إضافة إلى إغلاقها القنصلية الروسية في مدينة سياتل، في خطوة تضرب العلاقات الأمريكية الروسية بعد أقل من أسبوع من تهنئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين لفوزه في الانتخابات.

فيما أقدمت كندا على طرد 4، وأوكرانيا 13، وفنلندا ديبلوماسيا واحد، وألبانيا اثنان، وبروكسل 14، وفرنسا 4 وألمانيا 4.

وبدأت لندن حملة الطرد المنسقة بطرد 23 دبلوماسيا روسيا في خطوة ردت عليها موسكو بطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين البريطانيين، كما أوقفت أنشطة المركز الثقافي البريطاني في روسيا.

ووصفت موسكو سحب ديبلوماسيها بـ«تصرف مستفز» يؤشر إلى تصعيد في المواجهة يهدف إلى زيادة الوضع خطورة، وحذر الكرملين من الرد بالمثل على هذه الدول التي اعتبرها تتملق السلطات البريطانية، من دون أن تفهم تماما ما حدث.

كما حذرت الخارجية الروسية بأن هذه الخطوة غير الودية.. لن تمر بدون أثر، وسنرد عليها قريبا.

وكان الاتحاد الأوروبي، أيد بالإجماع، في قمة عقدت، الجمعة الماضي، ما خلصت إليه بريطانيا بأن موسكو تقف «على الأرجح» وراء تسميم سكريبال 66 عاما، وابنته اللذان لا زالا في غيبوبة منذ 4 مارس الجاري، في أول اعتداء بواسطة غاز الأعصاب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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