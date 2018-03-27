القاهرة : الثلاثاء 27 مارس 2018
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الثلاثاء 27/مارس/2018 - 02:32 ص

التصريح بدفن جثة طفل فى المطرية

التصريح بدفن جثة
dostor.org/2105182

صرحت نيابة المطرية بدفن جثة طفل لقى مصرعه نتيجة سقوط سقالة حديد عليه أثناء سيره بأحد شوارع المطرية، وطلبت مزيدا من التحريات مع استدعاء أهل الطفل المتوفى.

وتوصلت تحريات المباحث إلى عدم وجود أى شبهة جنائية فى وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وأنه فارق الحياة نتيجة سقوط سقالة حديد عليه أثناء سيره بأحد شوارع المطرية.

كانت البداية بتلقى ضباط مباحث قسم المطرية بلاغًا من الأهالى بسقوط سقالة محملة بالحديد على طفل بعقار تحت الإنشاء أثناء سيره بالمنطقة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل الطفل إلى المستشفى، ولكنه كان فارق الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

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