اليوم.. «المصرى الكندى» يستضيف وزير الصحة

يشهد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى حول تطوير القطاع الصحى فى مصر.



وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، ورئيس المجلس المصرى للتنمية المستدامة، إن الندوة تحت عنوان «إصلاح منظومة الصحة فى مصر.. التحديات والحلول».



وأشار رسلان إلى أن منظومة الصحة فى مصر حظيت باهتمام كبير من الحكومة خلال السنوات الماضية، سواء ما يتعلق بتطوير وتحديث المستشفيات، أو إصدار قانون التأمين الصحى الجديد، وإنشاء الهيئة المصرية للدواء وغيرها من إجراءات التطوير، موضحا أن المنظومة ما زالت تعانى من تحديات كثيرة سيتم مناقشتها مع الوزير خلال ندوة المجلس.